Aber Schulzes Texte handeln vor allem von der Gegenwart, in der er sich an gesellschaftlichen Schieflagen stößt. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, das für ihn weit in den Osten reicht. Eindrucksvoll ist zum Beispiel das Vorwort zum Leningrader "Blockadebuch" von Ales Adamowitsch und Daniil Granin und sein Gespräch mit Dzevad Karahasan über ein Werk des russischen Schriftstellers Andrej Platonow.



Dabei ist die Analyse von Sprache und Literatur auch hilfreich, wenn es um politische Themen geht. In einer Rede, die Ingo Schulze 2017 in Darmstadt gehalten hat, seziert er den wohl berühmtesten Satz von Angela Merkel: "'Wir schaffen das' suggeriert aber auch: Wenn wir das geschafft haben, ist Feierabend, Wochenende, nächstes Jahr dann wieder Urlaub wie eh und je. Und das ist das irreführende Versprechen daran. Das ist der Unterschied zwischen einer gut gemeinten Erzählung und einer guten Erzählung. 'Wir schaffen das' ist eine gut gemeinte Erzählung, aber eben keine wirklich gute, weil sie die Widersprüche nicht enthält."