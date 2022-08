Diese Figuren in Katja Schönherrs Buch sind großartig gezeichnet. Sie zeigen anschaulich jene Gräben auf, die durch unsere Gesellschaft verlaufen. Denn in "Alles ist noch zu wenig" treffen nicht nur Jung und Alt aufeinander, sondern auch Stadt und Dorf: Für Lissa ist Inge lediglich die Dorf-Oma. Für sie ist die Enkelin dagegen ein Großstadtgewächs.

Katja Schönherr, geboren 1982, wuchs in Dresden auf und studierte Kulturwissenschaften und Journalistik an der Universität Leipzig. Bildrechte: Suzanne Schwiertz

Katja Schönherrs Roman fragt nach dem Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und danach, ob wir der Elterngeneration wirklich etwas schulden. Die frühreife Lissa hat sich zu diesem Thema belesen. Sie doziert aus einem Buch, Kinder schuldeten ihren Eltern Respekt. Sonst nichts. Schließlich hätten sie nicht in ihre Geburt eingewilligt oder vorab mit ihnen etwas ausgehandelt.

Die Aussicht, ihre Großmutter in einem Heim zu sehen, lässt sie aber an dieser Behauptung zweifeln. Denn auch ihr fällt auf: Allzu viel Zusammenhalt gibt es ohnehin nicht mehr im Dorf. Die Grundschule, der Konsum oder das Lokal haben in Munßig längst zugemacht. Es fehlen schlicht die Orte, an denen die Menschen zusammenkommen können. Auf einfühlsame Weise porträtiert Kaja Schönherr in ihrem Roman einen Landstrich, der abgehängt wurde und für seine Bewohner trotzdem Heimat bleibt.