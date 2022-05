Katrin Stump im Gespräch Neue Chefin der SLUB Dresden: "Ich bin jetzt im bibliothekarischen Olymp"

Seit Anfang Mai ist Katrin Stump Direktorin der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek in Dresden (SLUB). Sie tritt die Nachfolge von Achim Bonte an, der an die Berliner Staatsbibliothek wechselte. Die SLUB gehört zu den renommiertesten Bibliotheken in Deutschland. Ob dieser Status für sie eher belastend oder Grund zur Freude ist und ob sie an einer ohnehin schon sehr gut aufgestellten Bibliothek noch Verbesserungspotential sieht, das hat sie im Gespräch mit MDR KULTUR mitgeteilt.