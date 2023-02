Nach dem Mauerfall holte sie das Abitur nach und ging nach London. "Am Roehampton Institute habe ich meinen Bachelor in „Buchbinden und Kalligraphie“ gemacht", so Bohley. Die Ausbildung, die sowohl handwerklich als auch künstlerisch gewesen sei, gebe es heute so nicht mehr. "Ich hatte Glück, dass ich beides zusammen studieren konnte."

In Deutschland ist "Buchbinder/in" ein dreijähriger anerkannter Ausbildungsberuf im Handwerk. Mehr in die künstlerische Richtung geht der Studiengang "Bucheinband" an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle. Kalligraphie kann man nicht studieren in Deutschland, einige Kunstschulen bieten jedoch Kurse an.