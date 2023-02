In Deutschland ist "Buchbinder/in" ein dreijähriger anerkannter Ausbildungsberuf im Handwerk. Mehr in die künstlerische Richtung geht der Studiengang "Bucheinband" an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle. Kalligraphie kann man nicht studieren in Deutschland, einige Kunstschulen bieten jedoch Kurse an.