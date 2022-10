Die zwanzig Preisträger spiegeln die Vielfalt an Literatur wider, die im Freistaat verlegt wird, heißt es in der Pressemitteilung. Von Kinder- und Jugendbüchern, über Lyrik und Romanen bishin zu sorbischer und afrikanischer Literatur, Büchern über die sächsische Geschichte und jüdische Kultur. "Ich bin begeistert vom verlegerischen Können, der Vielfalt der Ansätze und vom starken Willen der Verlage, mit ihrer Arbeit eine diverse und demokratische Gesellschaft mitzugestalten", kommentiert Wirtschaftsminister und Botschafter der Kampagne "So geht sächsisch", Martin Dulig.



Der Verlagspreis sei ein großes Dankeschön an die Verlagslandschaft, sagte Kulturministerin Barbara Klepsch. "Verlage sind Seismographen gesellschaftlicher Entwicklungen und kulturelle Schatzkammern." Jeder der Verlage sei ein Netzwerk von schöpferischen Köpfen, das am Reichtum der Gesellschaft mitwirke.