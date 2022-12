Briefe als wichtigste Quelle für Goldenbigen

Für die promovierte Historikerin sind die Briefe ihrer Eltern die wichtigste Quelle, um deren Überleben in Nazideutschland und in Rumänien rekonstruieren zu können. Beide hätten ihr gegenüber wenig über ihre schrecklichen Erfahrungen gesprochen, sagt Nora Goldenbogen. Erhalten geblieben ist außerdem ein Bericht des Vaters an die Parteikontrollkommission, in dem er ausführlich über sein Exil in Frankreich und Rumänien sowie über die mörderische Zeit im Konzentrationslager Sachsenhausen berichtete. Nora Goldenbogens Vater überlebte das Konzentrationslager Sachsenhausen. Bildrechte: mdr/rbb/Bundesarchiv

"Ich war in Bukarest, ich war auch mehrfach in Sachsenhausen, um bestimmte Sachen dort zu klären, man braucht Zeit, um das, was man alles zusammen hat, zu verarbeiten", so Nora Goldenbogen.

Exil in Paris und kurze Rückkehr nach Dresden

Kennengelernt haben sich Hellmut Tulatz und Annette Kaiser 1933 bei einem Silvesterball von Emigranten in Paris; sie eine Jüdin aus Bukarest mit Wurzeln im Elsass, er ein junger Kommunist, der kurz nach dem Reichstagsbrand aus Dresden geflohen war. Bereits vor der Machtübernahme Hitlers hatte er nach einer Auseinandersetzung mit SA-Leuten sieben Monate Haft in Bautzen absitzen müssen.

"Mein Vater ist März 1933 weg, da war die Blutwoche gewesen, dann war der sogenannte Judenboykott. Er wurde von der SA gesucht und da ist er mit mehreren anderen jungen Männern in die Emigration gegangen nach Paris und dort haben sich meine Eltern kennen gelernt", so Nora Goldenbogen.

Das Buch "Seit ich weiß, dass Du lebst" ist im Leipziger Verlag Hentrich & Hentrich erschienen. Bildrechte: Verlag Hentrich & Hentrich Die Tochter einer armen jüdischen Familie aus Bukarest wollte sich in Frankreich ein Leben ohne Judenverfolgung aufbauen. Hellmut Tulatz wohnte in einer der Pariser Emigrantenkasernen, lebte später illegal bei seiner Freundin. Weil er sich immer wieder unerlaubt politisch betätigte, beispielsweise in der Roten Hilfe, wurde er 1935 aus Frankreich ausgewiesen. Wahrscheinlich hatte ihn ein Gestapospitzel denunziert. Er entschied sich für Dresden, im Glauben, die Gefahr sei vorüber. Ihre Mutter sei mit ihm gegangen, erzählt Nora Goldenbogen. Damals seien sie schon ein Liebespaar gewesen und hätten sich nicht mehr trennen wollen.

Ein mit der Familie bekannter Polizeiinspektor frisierte die Akte von Hellmut Tulatz. So konnte das Paar einige Zeit unbehelligt in Dresden unterkommen. Doch der Wunsch zu heiraten zeigte ihnen, dass eine gemeinsame Zukunft in Nazideutschland unmöglich ist. Sie hätten ganz schnell gemerkt, dass sie kein Aufgebot mehr auf dem Standesamt aufgeben konnten, berichtet Nora Goldenbogen. "Und dann hat meiner Mutter ein Standesbeamter im persönlichen Gespräch gesagt, er würde ihnen raten, sofort zu gehen. Das war zwei Tage vor dem Gesetz, das allen Standesbeamten verbot, überhaupt noch Aufgebote aufzunehmen, wenn einer der Partner jüdisch war", so die Autorin.

Von der Gestapo beschattet und denunziert