Vielleicht ist Fernweh die schönere Art zu reisen. Die Vorstellung nimmt keinen Schaden durch eigene Anschauung. Es reist sich freier, grenzenlos. Das kann richtig kitschig werden, wenn man darüber erzählen will. Vor allem, wenn die Wurzeln in der zugesperrten DDR liegen. Aus ihrem Fernweh und ihrer Sehnsucht hat Sabine Jaehnke etwas ganz und gar Wundervolles, ja fast Universelles gemacht. Eine Ausstellung in Berlin und ein Buch darüber hat sie selbst nicht mehr ansehen können. Im Frühjahr letzten Jahres ist sie gestorben.

Unerreichbare Orte mit Briefen erschließen

Till Bruchwitz ist ein Sohn der Fotografin Sabine Jaehnke. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sohn Till Bruchwitz erzählt: "Das junge Mädchen, das sich in die Welt träumt, ihren Fantasien folgt, Leute zu kennen auf der Welt, an Orten, wo sie vermutlich niemals hinkann. Unerreichbare Orte. Die Briefe sind dann aber schon mehr als eine Fantasie, die sind schon etwas Konkretes, die diese Reise machen. Das ist auch wie so eine Überprüfung, ob das stimmt, ob da noch was ist. Da sind je Stempel auf den Umschlägen, in verschiedenen Sprachen, die müssen ja dort gewesen sein, also scheint's ja Honolulu wirklich zu geben."

Anfang der Sehnsucht im DDR-Kinderzimmer

Ihr Ehemann und ihre beiden Kinder haben fast ein Jahr lang daran gearbeitet, dass das alles nach Sabine Jaehnkes Tod fertig wird. Till, der jüngere Sohn, hat das auch als Reise erlebt. Zu dem jungen Mädchen, das seine Mutter einmal war. Denn da liegt der Anfang ihrer Sehnsucht. Briefe an Unbekannte, die sie geschrieben hat. An Orte in der Welt, die verheißungsvoll klangen für ein Mädchen, das in der DDR in seinem Kinderzimmer sitzt.

Kann man nach Honolulu reisen?

Im Dresden der 70er-Jahre wird Sabine Jaehnke, die damals noch Voigt hieß, zu einem Teenager. Sie fragt sich, wie so viele, nicht nur, ob es Honolulu wirklich gibt. Sie fragt sich auch, ob sie jemals dorthin reisen kann. Und das will sie unbedingt. Ganz hungrig ist sie auf die Welt.

Sie sucht sich interessante Orte und Länder und verschickt dahin Briefe ohne Inhalt, nur mit Adresse. Die Männer, Bernhard Resus zum Beispiel, gibt es aber gar nicht. Und auch die Hotels, in denen sie angeblich leben, sind erfunden. Wichtig ist ein ganz und gar korrekter Absender. Denn das Ziel ist, dass die Briefe zurückkommen. Dass sie erzählen von einer Reise, die sie quasi stellvertretend für Sabine gemacht haben. Zum Inbegriff ihrer Sehnsucht wird ein Ort, den sie in ihrem Schulatlas findet. Ein klitzekleines Atoll in der Südsee: Funafuti.

Geschichte einer Sehnsucht in Fotos und Collagen

Das Buch, das Sabine Jaehnke noch selbst konzipiert hat, als sie schon schwer krebskrank war, hat ihre Familie jetzt vollendet und genauso genannt – "Funafuti". Die Geschichte einer Sehnsucht in Fotos und Collagen. Von den über 40 Briefen, die sie als Teenager geschrieben hat, sind damals 14 zurückgekommen, "Return to Sender". Sie sind das Gerüst dieser Bildergeschichte über eine lebenslange Lust am Fernweh, von der sie unbedingt erzählen wollte.

In der Meisterklasse der Ostkreuz-Fotografieschule

Till Bruchwitz erinnert sich: "Sie hatte ihre Mission, sie hat in sehr kurzer Zeit extrem viel Energie reingesteckt, wo ich mich frage, wo sie die eigentlich hergenommen hat. Denn ihr ging es nicht immer gut. Aber da war der Focus – sie möchte ihr erstes und letztes Buch herausbringen und diese Meisterklasse beenden."