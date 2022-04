Hädecke wurde 1929 in Weißenfels geboren und hat in Halle (Saale) Anglistik und Germanistik studiert. Er war Lehrer in Schulpforta bei Naumburg und veröffentlichte in dieser Zeit bereits Gedichte, unter anderem in der Zeitschrift "Sinn und Form". Da die Rezeption seiner Poesieveröffentlichung in der DDR negativ ausfiel, übersiedelte er 1958 nach Westdeutschland.