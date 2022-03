Das sächsische Kabinett hat beschlossen, dass die studierte Archäologin und Historikerin Katrin Stump Generaldirektorin der Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) Dresden wird. Wie die Institution am Dienstag mitteilte, wird Stump das Amt am 1. Mai antreten. Mit Stump leitet zum ersten Mal eine Frau die traditionsreiche Bibliothek. Ihr Vorgänger, Generaldirektor Achim Bonte , wechselte zuvor an die Berliner Staatsbibliothek.

Geboren wurde Stump im thüringischen Sonneberg und wuchs in Riesa auf. Sie studierte schließlich in Jena und Bamberg. Nach Jahren in Niedersachsen freue sie sich nun, "in meine Heimat Sachsen zurückzukehren", erklärte Stump weiter.