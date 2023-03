Wir kommen nochmal zurück zur Grundfrage: "Wie viele Meinungen verträgt die Wirklichkeit?" – mit diesem Thema wird ja ein beinahe unendlich weites Feld aufgemacht. Wie haben die drei das abgesteckt, gab es Beispiele, die diskutiert wurden?

Das ist ein riesiges Feld. Aber nach diesem skurrilen, langen Start wurden gedanklich nicht mehr wirklich große Flächen ausgemessen, es war streckenweise doch eher ein mühseliges Stolpern übers Feld, hin und wieder wurde ein Brocken aufgelesen und etwas intensiver betrachtet – etwa Corona-Politik, das Gendern, Medien angeblich am Gängelband der Politik, ein angeblich vorauseilender Gehorsam von Redakteuren. Das kommt einem natürlich alles sehr vertraut, wenn nicht gar abgekaut vor.

Aber klar: wenn man der Frage nachgeht, wo da die Fronten verlaufen sind in jüngerer Vergangenheit in den besonders erbarmungslos geführten Debatten, wo Meinungsfreiheit angeblich oder tatsächlich eingeschränkt wurde, dann landet man zwangsläufig wieder bei diesen Themen.

Der Meinungsstreit – eher ein Meinungsaustausch – bekam da mitunter doch auch bemerkenswerte Noten: Lukas Rietzschel etwa hat beim leidigen Thema Gendern eingeräumt: ja, macht auch er, gelegentlich jedenfalls, obwohl er sich dessen bewusst sei, dass es da auch um Codes gehe, sprachliche Hinweise darauf also, welchem Milieu man angehöre – kann aber sein, so Rietzschel, dass sich das irgendwann auch wieder von selbst erledigt. Rietzschel also sehr gelassen.

Für Tellkamp wiederum ist Gendern ein rotes Tuch: Er spricht von Druck bei Verlagen, von Zurechtweisungen an Universitäten – nun begreift zwar auch Tellkamp das Gendern, wie er sagt, nicht als das größte aller Probleme, sehr wohl aber als einen Punkt neben vielen anderen, die er als Versuche deutet, Meinungsfreiheit einzuschränken, mehr noch: die er als Vorboten von Diktatur deutet.

Das Bemerkenswerte: Die zwei Autoren machen mitunter ähnliche Problempunkte auf, wiegen und bewerten sie aber grundverschieden. Was für den einen Ausdruck ist für lässliche Malaisen der Demokratie, das interpretiert der andere als existentielle Bedrohung – anders gesagt: dem einen ist Demokratie eine ewige Baustelle, während aus dem anderen eine aggressive Sehnsucht spricht nach einer wie auch immer gearteten reinen, puren Gemeinschaft.

Das klingt nach einer kurzweiligen Veranstaltung, ein Exkurs über das weite Feld Meinungsfreiheit – manchmal also drei, die stolpern, manchmal läuft man über ausgetretene Pfade. Was war so der Erkenntnisgewinn nochmal zusammengefasst?

Vielleicht das: Wenn zwei Menschen mit weit auseinandergehenden Ansichten, unterschiedlichen Prägungen und Erfahrungen, dann auch noch mit verschiedenen Temperamenten zum Diskurs aufeinandertreffen, dann sollte wenigstens einer von beiden ein dickes Fell und große Gelassenheit haben. Tellkamp hat beides nicht. Im Gegenteil, man hat ihn einmal mehr erlebt als einen Mann, der sich überaus sensibel zeigt, wenn jemand, wie er meint, die "Nazi-Keule" schwingt. Oder wenn Aktivisten andere Menschen in Bedrängnis bringen. Oder wenn sich irgendwo Doppelmoral regt. Da empört er sich und fordert zornig Fairness.

Gar nicht fair und gar nicht sensibel geißelt er aber verbale Entgleisungen von Politikern selber mit dem Prädikat "faschistisch", zieht also selber die von ihm gebrandmarkte "Nazi-Keule". Er schießt gelegentlich mit vergifteten Pfeilen, etwa, wenn er verächtlich vom "Habecken" spricht, oder von einem "mit dem Verdienstkreuz behängten Haltungs-Pianisten", dessen Namen er nicht sagt. Solche – nennen wir es mal: Widersprüchlichkeiten muss man erst mal aushalten und hinnehmen können, wenn man nicht will, dass so ein Gespräch eskaliert und vielleicht doch noch aus dem Ruder läuft.

Offenbar scheint das ja mit Lukas Rietzschel einigermaßen funktioniert gehabt zu haben. Der Diskurs in Dresden, war das jetzt ein Beispiel für gute Streit-Kultur?

Es war ein Beispiel dafür, dass es nicht leicht ist. Man sollte sich doch bitte trotzdem nicht immer so schwertun, sich aufeinander einzulassen. Bis hin zu wirklich guter Streitkultur war da am Abend aber immer noch – ich sag mal vorsichtig – viel Luft nach oben.

