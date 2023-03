Geistig wohnte Thilo Krause bis vor wenigen Jahren noch in Sachsen. Das dokumentiert sein gefeierter Roman "Elbwärts" von 2020. Inzwischen hat er die Abnabelung vollzogen. Heute ist der Autor in Zürich verwurzelt, wo er an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Forschung betrieb und mittlerweile in einer Führungsposition in der städtischen Elektrizitätsfabrik arbeitet.

Deshalb tauchen in seinen Zeilen häufiger Motive auf, in denen er sich mit seiner Wahlheimat identifiziert: "In der Lücke zwischen zwei Arealen / erscheint die Stadt / als das, was dieser Ort war: / Ebene den Bergen zu, Vorhalt / des Alpinen, Fluss und See / nicht drohend, nicht schmeichelnd. / Ketten, dunstig in der Ferne / dass in der Verschiebung, die sich auftut / eine andere Stadt zu ahnen ist."