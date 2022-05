Gewiss haben die Figuren ein literarisches Eigenleben, doch dahinter steckt offenbar sehr viel Uwe Tellkamp, der ja in den vergangenen Jahren mit einigen Aussagen durchaus für Verwirrung, für Interpretation und vielleicht auch für Fehlinterpretation zu sorgen verstand. In "Der Schlaf in den Uhren" hat er nun Zeugnis abgelegt. Wer etwas über Uwe Tellkamp erfahren will, sollte dieses Buch lesen.

Langatmigkeit und eine mitunter arg verquast wirkende Sprache muss in diesem Verwirrspiel, an dem sich der Autor womöglich selber am meisten ergötzt, freilich in Kauf genommen werden. Mitunter entsteht gar der Eindruck, dieser Roman sei ein Sammelsurium aus vielerlei Notizen und Entwürfen, Stilübungen und Etüden, die nun beinahe ungeordnet als Buch veröffentlicht worden sind. Vielleicht trifft der folgende Satz, auch wenn er in Uwe Tellkamps Roman "Der Schlaf in den Uhren" gewiss ironiefrei gemeint ist, die Essenz dieses Buches: