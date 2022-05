MDR: Ihren neuen Roman haben Sie "Der Schlaf in den Uhren" genannt: Bedeutet dieser Schlaf, dass für Sie in gewisser Weise die Uhr zwar seit 1989 weitergelaufen, aber die Entwicklung, die sich viele erhofft haben, eingeschlafen ist?

Uwe Tellkamp: "Der Schlaf in den Uhren" ist mir als Titel deshalb wichtig, weil es ein doppelt oder mehrfach sinniges Bild ist: Es gibt den Schlaf in den Uhren von dem, was immer währt oder was in den Uhren eben schläft und erwachen kann. Und es gibt den Schlaf, der eben nicht kommt.