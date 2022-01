Neues Buch über DDR-Alltag in Leipzig: "Walzerfahrt zum Mond"

Literarische Miniaturen Alltag in der DDR: Leipziger Autor erinnert sich an seine Kindheit

Hauptinhalt

Der Autor und Journalist Eberhard Schröter ist in der DDR aufgewachsen. In "Walzerfahrt zum Mond" fügt er ein Kaleidoskop von Geschichten zu einem detailsatten Bild einer Leipziger Kindheit in den 60er-Jahren zusammen. In seinen literarischen Miniaturen lässt er den Milchmann wieder herumfahren, kauft Produkte unterm Ladentisch oder hört Musik aus dem Kofferradio.