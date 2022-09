Schreiben neben Luthers Arbeitszimmer

Diese besondere Atmosphäre spürt man noch in den "Wartburg-Tagebüchern". Drei Schriftsteller verbrachten jeweils vier Wochen auf der Burg bei Eisenach, schrieben in direkter Nachbarschaft zu Luthers Schreibstube. Eingeladen hatten Internationale Luther-Stiftung und Deutsche Bibelgesellschaft. "Es gibt immer diesen Moment, wo man über diese Zugbrücke geht und sich plötzlich die Weite öffnet und der Horizont", sagt die Schriftstellerin Iris Wolff. "Und jedes Mal habe ich ein Gefühl des Glücks, dass ich einen so tollen Arbeitsplatz habe." Iris Wolff und Uwe Kolbe in der Lutherstube auf der Wartburg. Dort arbeitete der Reformator im Winter 1521/22 an der Übersetzung des Neuen Testamentes ins Deutsche. Bildrechte: Michael Jahnke/Deutsche Bibelgesellschaft

Iris Wolff auf der Suche nach den richtigen Worten

Iris Wolff kam als Kind mit ihren Eltern aus dem rumänischen Banat – das Ringen um Heimat und Fremdsein sind ihr Thema. Auf der Wartburg hat Wolff Worte gesucht, die die besondere Kraft von Sprache verstehen lassen: gleichzeitig vertraut zu sein und neue Perspektiven zu eröffnen. So schreibt sie in ihrem Wartburg-Tagebuch: "Ob im täglichen Sprechen oder in der Literatur, letztlich muss man Worte vor sich selbst verantworten, in dem Wissen, dass sie Gnade bleiben."

Und gerade in unserer heutigen Zeit scheint das schwer, weil nichts mehr in den Flugsand geschrieben, sondern für alle Zeit archiviert, geteilt, augenblicklich bewertet wird." Iris Wolf Schriftstellerin

Uwe Kolbe erkundet auf der Wartburg schreibend Fundamente

Noch stärker auf der Wartburg heimisch gemacht hat sich der Dichter und gebürtige Ost-Berliner Uwe Kolbe. Besonders die Fundamente haben es ihm angetan: "1.200 Jahre Stein, 1.200 Jahre Baugeschichte, es hält zusammen, auch wenn es verschiedene Bestandteile hat."