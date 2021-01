Hier hat Martin Luther die deutsche Sprache geprägt: Die 5nternationale Martin-Luther-Stiftung will im Sommer drei renommierte Autorinnen und Autoren für eine Residenz auf die Wartburg bei Eisenach einladen. Wie der Evangelische Pressedienst unter Berufung auf einen Gastbeitrag des Stiftungsvorstands Thomas Seidel in der Kirchenzeitung Glaube und Heimat, die in Thüringen und Sachsen-Anhalt erscheint, mitteilt, haben Thea Dorn, Martin Mosebach und Senthuran Varatharajah dem Arbeitsaufenthalt zugestimmt.

Im Jahr 1521 versteckte sich Martin Luther vor seinen Feinden auf der Wartburg und übersetzte die Septuaginta, das Alte Testament der Bibel in altgriechischer Sprache, ins Deutsche. Ungefähr drei Monate dachte Luther in seinem Studierzimmer intensiv über Theologie und die deutsche Sprache nach, was auch das heutige Hochdeutsch prägt "mit weitreichenden Folgen für Wirtschaft und Wissenschaft, Handel und Wandel, Kunst und Kultur", so Seidel in seinem Beitrag.