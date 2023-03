Beim Wandern mit ihrer Schulklasse entdeckt sie auch das erste Mal Kletterer. Eine lebenslange Faszination ist geweckt. Sie beginnt bald, selbst zu klettern. Geweckt ist aber auch ihr Hunger nach einer weiten und bunten Welt, jenseits des eisernen Vorhangs. So wird das Elbsandsteingebirge für viele freigeistige Menschen in der DDR zu einem Sehnsuchtsort. Legendär sind bis heute all die unterschiedlichen und abenteuerlichen Erzählungen dieser Generation vom Boofen. Für Carmen Rohrbach und ihre Kletterfreunde wird das Gebirge zum Kraftort.

Diesen Wunsch nach den Bergen der Welt kann sie sich später auch erfüllen. Aber erst nach einem harten Weg. Als junge Frau versucht Carmen Rohrbach, durch die Ostsee nach Dänemark zu schwimmen, wird aufgegriffen, es folgt eine zweijähriger Haft. Sie wird aus der DDR freigekauft und arbeitet als promovierte Biologin an einem Max-Planck-Institut in Bayern.

Heute hat sie die halbe Welt bereist und veröffentlicht als Reiseschriftstellerin ihre Bücher bei National Geographic und in anderen namhaften Verlagen. Sie war in Nord- und Südamerika unterwegs, in Afrika, Asien und Arabien, aber auch auf dem Jakobsweg durch Spanien und Frankreich. Dass eine so erfahrene und weltgewandte Reisende voller Faszination vom Elbsandsteingebirge schwärmt, spricht für diese Gegend. Denn das Elbsandsteingebirge hat viele Facetten: Für Geologen ist es ein Abbild früherer Meere, für Kletterer ein nahes Paradies, für Maler ein inspirierendes Motiv.