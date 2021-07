"Heimat" – ein Begriff, der polarisiert und nicht selten von Rechtsextremen instrumentalisiert wird. Doch lässt sich durchaus auch klug und weitsichtig über Heimat und Heimatlosigkeit sprechen, so wie die 1971 in Erfurt geborene Schriftstellerin Emma Braslavsky: "Heimat ist für mich kein Staat und war grundsätzlich nie ein Staat. Heimat ist für mich mehr ein Gefühl von mir selbst in Bezug zu meiner Umgebung: ein kollektiver Geist, an den ich andocke und den ich mit Neuigkeiten füttere, damit er mich ernährt."

Heimat wird für mich immer dann schwierig, wenn sie mir zu Leibe rückt, wenn sie mich begrenzt, festnagelt, bevormundet und in die Enge treibt. Emma Braslavsky, Schriftstellerin

Aus eben diesem Grund wurde die DDR für Emma Braslavsky niemals zur Heimat. Einen frühen Rückzugsort fand sie in der Literatur: Von der Bibel über Goethes "Faust" bis hin zur fantastischen Anthologie "Das Raumschiff", später dann Anna Seghers und Sarah Kirsch – alles, was man in Ostdeutschland bekommen konnte.

Zwischen unbeschwerter Kindheit und dem Kampf gegen ideologische Denkmuster

Die Erinnerung an den untergegangenen Staat ihrer Kindheit und Jugend ist heute zwiegespalten. Von kindlicher Unbeschwertheit bis hin zum Kampf gegen ideologische Denkmuster. Dieser Kampf war es, der Braslavsky im Frühjahr 1989 in die Flucht trieb. Und so wird ihr Heimatbegriff um ein neues Urprinzip ergänzt – Wanderschaft:

1989 flüchtete die gebürtige Erfurterin über Ungarn aus der DDR und verbrachte einige Jahre in München, Rom, Paris, Berlin, New York und Moskau. Bildrechte: MDR/Karina-Heßland-Wissel "Nach der Wende war ich ja nicht nur Flüchtling, sondern auch Migrantin in verschiedenen Ländern. Ich habe mich eigentlich nie fremd gefühlt. Das hat nicht immer etwas mit der Umgebung zu tun, sondern auch mit einem selbst, wie offen man ist. Und ich habe irgendwie das Gefühl, da stehe ich also, wenn man jetzt an die thüringische Geschichte denkt, als Weltbürgerin, wenn ich das mal ein bisschen hochtrabend sagen darf, eigentlich in guter alter thüringischer Tradition. Mir können nicht einmal Roboter oder Außerirdische fremd vorkommen", erzählt Braslavsky.

Und doch gibt es etwas, das auf die Schriftstellerin in höchstem Maße befremdlich wirkt, nämlich "die neuerlich erstarkenden Erscheinungen, die sich in paradoxen Begriffskarzinomen wie Fremdenfeindlichkeit oder Überfremdung auszudrücken versuchen." Solche Begrifflichkeiten erscheinen Braslavsky paradox, denn sie entspringen "einem schrecklichen Gedankenvirus aus dem neunzehnten Jahrhundert, der Thüringen zu einer Provinz machen will."

Emma Braslavskys dystopischer Roman "Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten"