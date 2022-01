Anne Bezzel nimmt die Leserinnen und Leser ihres Buches "Wenn ich dich je vergesse" mit in das 14. Jahrhundert und führt dabei in den christlich-jüdischen Alltag der Menschen ein. Ihr Fokus ist die damalige Handelsstadt Erfurt.

Zu diesem Thema fand die aus dem mittelfränkischen Ansbach stammende Kirchenhistorikerin, als sie während ihrer ehrenamtlichen Führungen durch die Erfurter Predigerkirche immer tiefer in die Geschichte einstieg. Sie begegnete Meister Eckhart, dem Bettelorden an sich – und auch auf ein düsteres Kapitel der Stadtgeschichte.

Und dann bin ich auf diese Thematik des Pogroms an der jüdischen Bevölkerung gekommen, 1349, und dass das auch in unserer Kirche sichtbar ist durch ein ganz beeindruckendes Tafelbild.

Die auf die Stadt verteilte Ausstellung "Inter Judeos" führt derzeit in das mittelalterliche jüdische Quartier in Erfurt

Intensiv hat Anne Bezzel Dokumente, Überlieferungen und Archivmaterial studiert, die damalige Zeitgeschichte reflektiert, um ihren Leserinnen und Lesern den Alltag, aber auch christliche und jüdische Rituale näher zu bringen. Sie nimmt mit in das enge, bescheidene und auch immer von Bedrohung geprägte Leben ihrer jungen Protagonisten und deren christlich-jüdischen Familien.



Der Wunsch, die Geschichte von Naomi, Jakob und Merten zu erzählen, habe sie seit beinahe fünfzehn Jahren begleitet, erklärt Bezzel und schildert, welchen engen Bezug sie durch ihre Lebensumstände mit der Geschichte bekam: "Unser damaliges, erstes Zuhause in Erfurt befand sich inmitten des ehemaligen jüdischen Viertels. Mein Alltag spielte sich dort ab: im Schatten des längst zerstörten Friedhofes, auf dem Benediktsplatz vor dem sogenannten 'Quartier', zwischen der Alten Synagoge, die erst wenige Jahre zuvor als einer der ältesten jüdischen Sakralbauten nördlich der Alpen wiederentdeckt worden war. Meine täglichen Wege führten mich durch die Kraut- oder Kreuzgasse und die Michaelisstraße, in der 1998 ein von Bauarbeitern zufällig entdeckter spektakulärer gotischer Schatzfund für weltweite Aufmerksamkeit sorgte. Nur wenige Schritte entfernt, am Ufer der Gera und in unmittelbarer Nachbarschaft zur berühmten Erfurter Krämerbrücke, fand man knapp zehn Jahre später die Überreste der Mikwe, des Tauchbades der mittelalterlichen Gemeinde."