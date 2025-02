Am 23. Februar 1899 wurde Erich Kästner in Dresden geboren. Als einziger Sohn von Ida und Emil Richard Kästner wuchs er in der Äußeren Dresdner Neustadt auf. Sein Geburtshaus in der Königsbrücker Straße 66 steht noch heute – eine Gedenktafel erinnert an den Schriftsteller. Als Kind besuchte Kästner regelmäßig seinen Onkel Franz Augustin, der in einer prächtigen Villa am Albertplatz lebte. Heute befindet sich in der sogenannten Villa Augustin das Erich Kästner Haus für Literatur mit dem Erich-Kästner-Museum.