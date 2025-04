Der Wiener Schriftsteller Arthur Schnitzler versuchte in seinen Texten, in die Seelen der Menschen zu schauen. Seine berühmte "Traumnovelle" beleuchtet die sexuellen Begierden eines Ehepaares: Nach einer Ballnacht werden die beiden von sinnlichen Träumen verfolgt, die sie sich erzählen. Der Mann Fridolin, ein 30-jähriger Arzt, taucht immer tiefer in diese Begierden ein: Er trifft eine junge Frau, die sich ihm hingeben will, eine Prostituierte, vor der er dann doch flieht, und einen Studienfreund, der ihm Zutritt zu einer geheimen und irgendwie noblen Orgie verschafft. All das passiert zwischen zwei Nächten, die die Ehe auf eine Probe stellen. Am Morgen werden beide Partner vom Lachen ihres Kindes geweckt. Stanley Kubricks Filmadaption "Eyes Wide Shut" gilt als ein Meisterwerk des sinnlichen Kinos.