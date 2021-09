Ingrid Bahß wurde 1949 in Werben/Elbe geboren. Nach dem Abitur in Seehausen/Altmark studierte sie Russisch und Deutsch, um Lehrerin zu werden. 1972 wurde sie exmatrikuliert. Bis 1983 verdiente sie ihren Lebensunterhalt durch Beschäftigungen im Schulhort, im Kulturbund und im Diakonischen Amt Magdeburg.



In dieser Zeit eröffnete sie gemeinsam mit ihrem Mann Dietrich eine Wohnungsgalerie in der Magdeburger Hegelstraße 33. Besonders in den 70er- und 80er-Jahren waren Privatgalerien die Plattform für Alternativkunst im Lande. Einer der prominenten Gäste war Dramaturg Heiner Müller. Unter ihren Gästen waren auch Stasi-Spitzel. Namhafte Künstler stellten hier aus: Andreas Thielemann aus Leipzig etwa, Cornelia Schleime aus Berlin oder der Dresdner Ralf Winkler alias A.R. Penck. Ein Foto zeigt Heiner Müller bei der Eröffnung 1983, neben ihm der Stasi-Zuträger Sascha Anderson.



1983 wurden Ingrid und Dietrich Bahß aus der DDR ausgewiesen. Bis 1993 war sie Mitglied im Bundesverband der Arbeiterfotografen. Heute lebt sie in Köln und Werben. Seit ihrer Rückkehr in die Heimatstadt nach der Wende engagierte sie sich als Kulturmacherin. 2006 organisierte sie die erste Ausstellung in der Salzkirche unter dem Titel "Ich habe einen Namen" zum Thema Wohnungslosigkeit. Es folgten Kunst- und Fotoausstellungen. 2010 lud sie zu "Literatur in den Gärten und Häusern der Stadt im Zeichen des dichterischen Werkes von Johannes Bobrowski" - ein dreitägiges Literaturfest nicht nur mit Lesungen, sondern auch Literaturgottesdienst, Literaturspaziergang, Konzerten und Tanzperformance.