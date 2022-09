Vor einer stilisierten Tanne springt ein Hirsch. Mit seinen weißen Punkten auf dem Rücken erinnert er an Bambi und die Knopfaugen lassen einen Freund vermuten. So wie das Tier hochspringt, verspricht es Leichtigkeit und Erfolg. Dieses Emblem hat Max Schanz für die Spielzeug-Werbeschauen in Seiffen entworfen und noch heute ist es in der sächsischen Stadt präsent.

Doch wer war Max Schanz? Der Künstler und Pädagoge wurde 1895 in Dresden geboren, wo er später an der Kunstgewerbeschule ausgebildet wurde. In Seiffen übernahm er, nachdem er im Ersten Weltkrieg ein Bein verloren hatte, auf Empfehlung die Leitung der Staatlichen Spielzeugfachschule – und verliebte sich in die Stadt. Darum setzte er alles daran, um die Ausbildung und die Produktion von Holzspielzeug in der Stadt zu verbessern: Er reformierte die Faschschule, um dem Beruf mehr Anerkennung zu verschaffen. Er entwickelte zahlreiche Designs und Muster für Figuren, die noch heute für die Produktion wichtig sind. Max Schanz hat versucht, Seiffen und das Erzgebirge für die Zukunft vorzubereiten.