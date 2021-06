Inés Burdow ist Schauspielerin, Autorin und Regisseurin. Sie war u. a. am Berliner Ensemble engagiert, spielte Hauptrollen in der Oper, arbeitet für die Kulturradios der ARD-Anstalten und dreht fürs Fernsehen. Ines Burdow arbeitet seit Jahren zu Künstlerbiografien. Ihre Beschäftigung mit den Feininger-Briefen begann im Rahmen von 100 Jahre Bauhaus im Auftrag des Feininger-Museums Quedlinburg zusammen mit Frank Diersch. Zeitglich zum Feature wird ihr Buch "Sweetheart, es ist alle Tage Sturm" - Lyonel Feininiger - Briefe an Julia veröffentlicht. Ihr Feature-Porträt "Die Unvollendete" (MDR/RBB) über die Schriftstellerin Brigitte Reimann war 2013 für den Juliane Barthel-Medienpreis nominiert.



Frank Diersch, 1965 in Berlin geboren, studierte an der Fachschule für Werbung und Gestaltung Berlin und war Meisterschüler an der Akademie der Künste Berlin. Seit 2008 hat er einen eigene Sendung: Drawing Radio. 2017 gründete er Radio Woltersdorf (BFR) und das Studio für Radio + Grafik mit Thomas Müller.

Ab 1989 war Frank Diersch an zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland beteiligt. Er hatte Lehraufträge an Kunsthochschulen und Universitäten in Berlin, Hamburg und Wuppertal. Er lebt und arbeitet in Woltersdorf bei Berlin.