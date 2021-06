"JuLi im Juni" Weimarer Festival zeigt die Literatur von morgen

"Literatur meets Future" so lautet das diesjährige Motto des Weimarer Literaturfestivals. Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause findet in der Stadt der Dichter und Denker nun zum 18. Mal das Festival für Junge Literatur "JuLi im Juni" statt. Dabei ist der Name Programm: Im Mittelpunkt stehen junge Autorinnen und Autoren unter 35 Jahren, die noch wenig oder gar nicht bekannt sind in der Literaturszene. Sie lesen aus ihren Büchern, kommen mit dem Publikum ins Gespräch.