"E. oder die Insel" Leipziger Autor gelingt gewagter Roman über NS-Euthanasie

Der 1981 geborene Francis Nenik hat sich schon mehrfach mit den Verklammerungen von deutscher Geschichte und deutschen Biografien beschäftigt. In seinem neuen Roman "E. oder die Insel" erzählt er die Geschichte eines Arztes, der sich in den letzten Kriegstagen auf einer Insel in der Nähe einer sächsischen Kleinstadt versteckt hält. Was wie der Bericht eines Widerständlers anhebt, entwickelt sich bald schon in eine gänzlich andere Richtung.