Parallelen im Schaffen von Baselitz und Rietzschel

"Diese Erfahrung zu machen, diesen Mann wiederzusehen, das zu hinterfragen und gleichzeitig diese Schmerzen zu sehen, das findet sich in diesen Bildern wieder", erzählt Rietzschel. "Man weiß: Das sind keine Helden mehr. Und diese Nachkriegsschmerzen aufzuarbeiten – das rechne ich ihm wahnsinnig hoch an. Das ist, glaube ich, einmalig in dieser Form, auch so drastisch in der deutschen Kunstgeschichte."

Tatsächlich wurde Lukas Rietzschel bei seiner Beschäftigung mit den Bildern Baselitz' auf Parallelen aufmerksam – Techniken, die er als Autor in seinen Texten nutze, sagt Rietzschel: "Das war der Arbeitsschritt vor der Umkehrung der Motive. Und da sieht man: Hier nimmt jemand diese Geschichte und stellt sie noch nicht auf den Kopf, aber er zerrt daran, er zieht an beiden Enden, und irgendwann drehte sich das. Und dieses Verzerren, dieses Auseinandernehmen, das mache ich auf eine Art auch. Also ich kann mir das nicht zu eigen machen, ich kann Texte nicht auf den Kopf stellen, aber ich kann versuchen, einzelne Motive aufzunehmen, ich kann versuchen, sie zu verzerren und dadurch das, was ich ausdrücken möchte, zu Papier zu bringen." Der aus Görlitz stammende Schriftsteller Lukas Rietzschel wurde 2018 mit seinem Roman "Mit der Faust in die Welt schlagen" bekannt. Bildrechte: imago/Sven Simon

Baselitz' Bedeutung für die Lausitz

Wie in seinem Roman "Raumfahrer" der Protagonist Jan, so hat auch Lukas Rietzschel während der Arbeit am Buch den Künstler, der wie er in Kamenz aufgewachsen ist, für sich entdeckt. Allerdings beobachte er auch, dass der Name Georg Baselitz vielen in der Oberlausitz nicht geläufig ist, ebenso wie die immense Bedeutung des Künstlers.

Baselitz habe einen besonderen Stellenwert, "weil er in vielen seiner Gemälde diese Teichlandschaften versucht hat wieder aufzunehmen, die ich auch kenne. Das ist etwas, was mich automatisch näher an ihn herangerückt hat", so Rietzschel. "Ich kenne diese Farben, ich kenne diese Landschaft, ich kenne diese Vögel, die er da aufgenommen hat, das ist mir alles wahnsinnig vertraut, und deswegen ist er sehr viel näher dran für mich als zum Beispiel so ein Gerhard Richter." Und selbst wenn Lukas Rietzschel in "Raumfahrer" die Geschichte des Bruders Günter Kern verarbeitet hat, so hat er doch letztlich beiden, auch Georg Baselitz, ein literarisches Denkmal gesetzt.