Der Historiker und Autor Georg Schmidt Bildrechte: C. h. Beck-Verlag

Georg Schmidt beantwortet seine rhetorische Frage mit einem eindeutigen Ja. Als Reaktion auf den blutigen Terror in Paris sucht man in Weimar und Jena nach einem anderen Weg, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zu realisieren. Und der besteht nicht im Umsturz, unter dessen revolutionärer Hitze alles Althergebrachte und Ständische verdampft, sondern in der ästhetischen Erziehung des Menschen. "Vorurteile und Aberglauben" sagen sie ebenso den Kampf an wie "fragwürdigen Traditionen, vermeintlichen Sachzwängen und Alternativlosigkeiten" schreibt Georg Schmidt.