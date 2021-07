Den Leinen-Einband in Beige kennt der eine oder die andere vielleicht noch aus DDR-Tagen. Auch Satz und Typografie des Titels "Haus der Kultur Gera", der in den Frontdeckel gestanzt wurde, erinnern an vergangene Zeiten. Nur das leuchtende Orange der Schrift und des Vorsatzpapiers verweisen darauf, dass vielleicht doch spätere Grafikdesigner am Werke waren: "Copa-Ipa", dem "Büro für Gestaltung" in Weimar.