Im Mai 1823 betrat ein junger Mann das Haus am Frauenplan, dessen dämonische Wirkung ihm zunächst in keiner Weise anzusehen war. Hinterher wusste man es besser, und spätestens nach einem Jahr begriff auch August, was die Stunde geschlagen hatte. Das Erscheinen des unscheinbaren neunzehnjährigen Studenten würde sein Leben in den Grundfesten erschüttern und das Vertrauen in die Treue seiner Ehefrau ins Wanken bringen, Argwohn würde Einzug halten. Damals begann der Niedergang seiner Ehe. August fing Verhältnisse mit fremden Frauen an, seine Liebe zu Ottilie schwand.