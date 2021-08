Porträt Weimarer Schauspieler Janus Torp liest Goethes "Werther"

Bereits in der Schule hatte Janus Torp "Die Leiden des jungen Werther" gelesen, damals noch ohne große Begeisterung. Erst während des Studiums kam das Interesse, als er die Rolle des Werthers in einer Übung spielen sollte. Als er sich nun in Weimar auf die Neuaufnahme vorbereitete, halfen ihm auch die Spuren, die Goethe in der Stadt hinterlassen hat, wie sein Wohn- oder sein Gartenhaus. "Man wandelt durch die Geschichte und wenn man sich dann mit dem Text auseinandersetzt, macht es ihn lebendiger", berichtet Torp. "Man kann sich das bildlich vorstellen und sich in die Zeit versetzen – vielleicht mehr als an einem anderen Ort."