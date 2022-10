Die in Gotha geborene Schriftstellerin Miku Sophie Kühmel hat für insgesamt acht Museumsobjekte Kurztexte verfasst. Damit hat sie versucht, die Ausstellungsstücke des Museums selbst sprechen zu lassen. Die Texte sind nun in mehreren Installationen im ganzen Museum verteilt zu lesen.

Die von Kühmel verfassten Kurztexte sind aus der Perspektive der Ausstellungsobjekte geschrieben. So kommt beispielsweise eine japanische Schreibschatulle, ein Katzensarg aus dem alten Ägypten oder eine Ranke auf einem alten Altarbild zu Wort. Kühmel wollte diese Objekte unbedingt selbst sprechen lassen, erzählt sie, ohne dass es kitschig, esoterisch oder irgendwie seltsam daherkäme. "Die Objekte sprechen zu lassen war für mich eine Herausforderung, wo ich gleich wusste, ich würde das gerne ausprobieren", so Kühmel. Inspiriert wurde sie unter anderem durch die Autorin Sharon Dodua Otoo. Ihre Erzähltechnik ermögliche eine neue Perspektive auf die Museumsobjekte. Diese würde gleichzeitig auch eine Möglichkeit bieten, das eurozentrischen Kulturgedächtnis aufzubrechen und einen Dialog anzuregen.

Es ist ein Versuch, in einen sehr sachlichen Raum einzugreifen, beschreibt die 30-jährige Autorin weiter. Dadurch will sie eine neue Perspektive auf etwas Altbekanntes schaffen. Die Texte sollen in den Besucherinnen und Besucher auch eigene Assoziationen wecken und dazu inspirieren, sich einen eigenen Zugang zum Museum und zur Ausstellung zu schaffen. Sie sollen dazu anregen, dass sich die Besucherinnen und Besucher mit den Objekten beschäftigen, welche auf den verschiedensten Wegen in die Sammlung gelangt sind, so Kühmel.