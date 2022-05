In aufgeheizter Stimmung hat am Freitag die Jahresversammlung des deutschen PEN-Zentrums begonnen. Bereits bei der Begrüßung und der Verlesung der Tagesordnung gab es Buh-Rufe für den noch amtierenden PEN-Präsidenten Deniz Yücel. Außerdem gibt es Unstimmigkeiten bei der Abstimmung.



Ein Jurist rügte, dass viele Mitglieder für die Online-Abstimmung über die Abberufung von Yücel und anderen Präsidiumsmitgliedern keinen Zugangscode erhalten hätten und damit nicht ihre Stimme abgeben könnten. Die Mitglieder der Schriftstellervereinigung werden voraussichtlich am Nachmittag über die Zukunft des PEN-Präsidenten und weiterer Präsidiumsmitglieder entscheiden.