Der Schriftsteller Josef Haslinger wird übergangsweise als Präsident das deutsche PEN-Zentrum führen. Er wurde mit großer Mehrheit interimsmäßig an die Spitze der internationalen Schriftstellervereinigung gewählt, wie ein Sprecher des Schriftstellerverbandes mitteilte. Haslinger soll bis zur Neuwahl der Führungsriege auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in einigen Monaten die Schriftstellervereinigung führen.

Der PEN-Notvorstand wurde notwendig, da in Gotha am Samstag das komplette Präsidium inklusive PEN-Vizepräsident Ralf Nestmeyer und Beisitzer Christoph Links zurückgetreten war. Zunächst hatte am Freitag der Journalist Deniz Yücel nach einer teils giftig geführten Debatte und eines nur knapp gescheiterten Abwahlantrags sein Präsidentenamt hingeschmissen und seinen Austritt aus der PEN erklärt. Hintergrund war ein Streit im bisherigen Vorstand sowie Kritik am Führungsstil einzelner Vorstandsmitglieder. Der bisherige Vorstand um Yücel war erst im Oktober gewählt worden.