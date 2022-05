Literatur Gotha: PEN-Zentrum streitet über Abwahl von Präsident Yücel

Der Schriftstellerverband PEN-Zentrum Deutschland kommt ab Donnerstagabend in Gotha zu seiner Jahrestagung zusammen. Im Zentrum stehen bis Sonntag die Menschenrechte, der Krieg in der Ukraine – und ein Streit über den Verbleib von PEN-Präsident Deniz Yücel im Amt. Außerdem sind zahlreiche Lesungen an verschiedenen Orten der Stadt geplant. Bei Vorträgen und Podiumsdiskussionen sind unter anderem der Blogger Sascha Lobo, die Philosophin Svenja Flaßpöhler und die Autorin Eva Menasse vertreten.