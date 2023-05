Die Geschichten der einzelnen Gäste sind vielfältig und werden durch die Zeichnungen von Matthias Lehmann zusammengehalten. Wie schnell hingeworfene Tuschemalerei wirkt diese Graphic Novel, die am PC entstanden ist. Und der Kneipier Frank hält alles zusammen. Ihm geht am Anfang nicht nur der Kühlschrank kaputt, sondern auch die Beziehung zu seiner Tochter droht zu zerbrechen.

Die lebt irgendwo in Südeuropa und wünscht sich, dass ihr Vater zu Besuch kommt, um seinen Enkel kennen zu lernen. Am Telefon wiegelt Frank ab, weil er als Kneipier einfach keine Zeit hat. Doch auch Franks Leben ist im Umbruch. Denn die Graphic Novel zeigt Franks letzten Abend in der Kneipe. Dass es so ist, weiß Frank am Anfang nicht mal selbst. Er beschließt einfach irgendwann, am nächsten Morgen zu seiner Tochter in den Süden zu fahren, zu Sonne eben.