Die geschminkte und verkleidete Figurensteherin ahmt regungslos die mittelalterliche Uta-Skulptur nach. Vor ihr steht ein kleines Blechschüsselchen, in dem D-Mark, holländische Gulden, auch eine Fünfdollarnote liegen. Offenbar lebt sie vom Figurenstehen. Wie das Original trägt sie am linken Zeigefinger einen Ring, der täuschend ähnlich dem steingehauenen Schmuck nachempfunden ist. Schlicht fallen die Falten ihres fußlangen Mantels. Grass ist ob dieser Epiphanie elektrisiert: "Es kostete mich einige Überwindung, doch dann warf ich ein Zweimarkstück in die Schüssel, trat näher, noch näher, ganz dicht an sie heran und flüsterte zu ihr hoch, als wollte ich sie an das von mir ausgerichtete Essen mit Gästen erinnern: 'Hallo Uta. Ich bin Ihr Gastgeber von dazumal. Wie wär’s mit ner kleinen Pause und ner eisgekühlten Coca Cola, drüben bei der Getränkebude ...' Nichts rührte sich. Nicht mal ein abschlägiges 'Zieh Leine, Alter!' oder 'Verpiß dich!' bekam ich zu hören."

Grass in Gedanken bei Uta

Deutlich wird spätestens hier, dass Grass’ kleine, autofiktionalisierte Geschichte ein poetischer Werkstattbericht ist. Er zeigt, wie Figuren in der Vorstellung eines Schriftstellers entstehen, immer mal wieder wie aus dem Nichts auftauchen, wie ihnen mit der Zeit mehr und mehr Leben eingehaucht wird. In "Figurenstehen" wird die Kölner Künstlerin von einem zwielichtigen Mann sekundiert, der, so scheint es, drohend erwartet, dass ausreichend Geld im Blechschüsselchen landet. Der Schriftsteller Günter Grass erhielt 1999 den Nobelpreis für Literatur. Bildrechte: dpa

Die ausgestellte Brutalität dieses Mannes erregt Grass’ Mitleid. Heimlich und immer häufiger denkt er an seine Uta-Figur: "Selbst meiner Frau gegenüber verlor ich kein geständiges Wort. Was hätte ich auch gestehen sollen? Etwa ein langjähriges Verhältnis zu einer jungen Frau, die sich von Berufs wegen versteinert gab, wenn ich sie sah, über mich hinweg blickte, und die, selbst wenn ich den leichtfertigen Mut zu einer Verführung gehabt, sie angesprochen, sie regelrecht angemacht hätte, mir nie gefolgt wäre, weil sie einem anderen verfallen war, den zu hassen ich mir nur in trüben Stunden erlaubte?"

Falsches Bild der Wirklichkeit

Während einer italienischen Tagung ist der Schriftsteller abgelenkt. Er sieht Utas "Macker und Zuhälter" vor sich, wie die Figurensteherin von ihm ausgebeutet, sexuell genötigt, mit einem Lederriemen geschlagen wird.

In Italien drängt sich plötzlich Ekkehard auf, der historische Ehemann Utas, der sich in Grass’ Phantasie ebenfalls grob gegenüber seiner Frau verhält: "So peinigend war ich von der gedoppelten Not meiner Uta besetzt, daß ich mich unvermittelt mit einem Zwischenruf in den Zwist der Literaten und Historiker stürzte: ‚Nichts wissen wir von den Zwängen des Mittelalters! Weit weg, hier in Palermo, saß der Kaiser und kümmerte sich um nichts. Zum Beispiel um den Fall der armen Uta von Naumburg, die von ihrem Mann, dem brutalen Markgrafen Ekkehard, sexuell ausgebeutet wurde.’" Markgraf Ekkehard II. (985-1046) mit seiner Gemahlin Uta von Ballenstedt (ca. 1000-1046). Ihre Ehe blieb kinderlos, mit ihnen endete das Geschlecht der Ekkehardiner. Bildrechte: IMAGO/NBL Bildarchiv

Sofort protestieren einige der Tagungsteilnehmer. Ein deutscher Mediävist unterstellt Grass unterschwelligen Faschismus. Er möchte sich diese ahistorischen Spekulationen nicht mehr anhören und wiederholt so Platons antikes Diktum, Dichter seien amoralische Zeitgenossen, sie würden lügen, ein falsches Bild der Wirklichkeit zeichnen. Dazu Grass: "Nur ein italienischer Romancier, der dem gern finster genannten Mittelalter einen erfolgreich verfilmten Roman abgewonnen hatte, verteidigte mein beschleunigtes Hinundher auf der Zeitschiene, indem er mit sarkastischen Anspielungen auf die gegenwärtige politische Lage in Nord- und Süditalien nachwies, wie finster mittelalterlich die Zustände hier und dort seien."

Auch Umberto Eco bewunderte Uta von Naumburg

Unverkennbar ist dieser italienische Mediävist Umberto Eco, Autor des Weltbestsellers "Der Name der Rose", selbst ein Bewunderer Uta von Naumburgs. Auf die Frage, mit welcher Figur der Kunstgeschichte er gern zu Abend essen würde, hat sich Eco einst die Gesellschaft Utas gewünscht, die seiner Ansicht nach schönste Frau des Mittelalters. Am Ende wird nicht Umberto Eco, sondern Grass ein Essen mit seinem heimlichen Schwarm einnehmen – und sie danach endlich in Literatur verwandeln. Auch Umberto Eco war der Uta von Naumburg zugeneigt. Bildrechte: imago images/Leemage

"Figurenstehen" entstand 2003 im "Vogterhus", einem Ferienhaus auf der dänischen Insel Møn. Bereits zwei Jahre vor diesem Schreibprozess, am 13. Oktober 2001, hat Grass eine Lithographie mit Figuren gezeichnet, von denen die Legende zum Teil erzählt. Auch sie sind im nun erscheinenden Nachlassband abgedruckt. Viel erfährt man über die Arbeitsweise dieses herausgehobenen Schriftstellers. Dabei vermittelt sich "Figurenstehen" ohne Kenntnis der übrigens Grass-Werke, steht schwungvoll zwischen den besten Büchern des Danziger Schriftstellers, als letztes Beispiel einer herausgehobenen Könnerschaft.