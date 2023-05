Dieses Programm erfüllt sich bei Vesper in Details und Atmosphären, die Vespers Stärke und Schreibanlass sind. Und so zeichnet er, etwa in dem Essay "Lichtversuche Dunkelkammer. Entstehung einer Erzählung" nach, wie aus einem konkreten Ereignis (der Aufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR) eine literarische Arbeit wächst. Recherche und Fiktion, sich gegenseitig kontrollierend und auch provozierend, sind dabei die Fixpunkte.

Unter dem Titel "Lichtspiele" sind Aufsätze, Essays und Bericht von Guntram Vesper posthum erschienen. Bildrechte: Verlag Schäffling & Co.