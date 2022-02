Es ist eine Folgerichtigkeit, dass in Alexander Kluges Modus des fragenden Dialogs auch das Buch selbst als Medium immer wieder befragt wird. Nicht allein in der übergreifenden medialen Darstellung (Video/Text-Installation, Foto/Text-Resonanz) inszeniert Kluge die Möglichkeiten der ästhetischen Präsenz. Auch in seiner Zusammenarbeit mit dem Leipziger Verlag Spector Books drückt sich die Idee einer Ausweitung des Buchmediums aus, zuletzt in dem mit Jonathan Meese zusammen geschriebenen und gestalteten Buch "Schramme am Himmel", in dem sie ihre jahrelange Beschäftigung mit Hagen von Tronje zusammendenken: ein "Garten der Kooperation".