So schön war es damals am See hinter Angermünde, ein winziges Zelt hatten sie, einen Schlafsack für zwei, Bauch an Bauch, vier Hände und Füße, die wie kleine Tiere klammerten. Morgens rannten sie nackt ins Wasser, die Enten flogen krakeelend auf aus dem Schilf. Ich will dich, sagte er, als er sie umfasste, du kriegst mich nicht, sagte sie, und dann lagen sie doch beieinander im schlickrigen Sand des Ufers.