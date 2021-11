Buchdokumentation zum Halle-Prozess: Die Opfer werden gehört

Die vorsitzende Richterin habe zwar der Opferperspektive viel Raum gegeben, aber auch Ermittlungsfehler verteidigt, so Grischa Stanjek, einer der Herausgeber des Buches "Der Halle-Prozess: Mitschriften". Bildrechte: dpa

Dabei stehe auch die Frage im Raum, was Polizei und Sicherheitsbehörden hätten tun können. So seien im Prozess Versäumnisse deutlich geworden: Stanjek zufolge hatte die jüdische Gemeinde in Halle beispielsweise um Polizeischutz gebeten, der nicht gewährt wurde. In der Verhandlung seien diese Probleme abgewehrt oder sogar abgestritten worden. "Es kam zu komischen Situationen, in denen die vorsitzende Richterin das Verhalten und die Fehler der Polizeibehörden gegenüber Betroffenen und Nebenklägern rechtfertigte", so Stanjek. Immerhin seien die politischen Motive wie Antisemitismus und Rechtsextremismus des Täters klar benannt worden. "Manchmal stellten wir uns die Frage, ob es nicht pro forma ist, um einer Kritik entgegenzuwirken", so Stanjek. Umso wichtiger sei es, dass Opfer und Betroffene ihre Sicht äußern konnten.