Von Seehausen nach Halle an die Universität

Der junge Mann, von dem G.H.H. in "1888" erzählt, ist ein solcher, in die Zwänge der Zeit hineingeborener junger Mann, aufgewachsen in Seehausen, einem Ort nördlich von Leipzig. Pfarrer will er werden, und die neue, in der Universitätsstadt Halle sich immer schriller an ihn herandrängende Welt muss er auf Abstand halten: Einmal nennt ihn die Dienstmagd aus der Kammer nebenan "Schatz" und bietet ihm für ein Entgeld zweideutige Abenteuer an.



Auch würde der junge Mann lieber Philosophie als Theologie studieren, aber das gibt seine gesellschaftliche Position nicht her. Er wird, bestenfalls, nach erfolgreich bestandenem Studium eine Pfarrstelle ergattern, mehr Aufstieg ist für einen wie ihn nicht vorgesehen.

Die Novelle '1888' schließt ein literarisches 'Triptychon' glücklich ab. Der unverwechselbare Ton dieser Prosa lässt sich nicht loslösen von ihrer historischen Präzision. Sie wirkt wie Minimalmusik, in der Umbrüche plötzlich erfahrbar werden. Ingo Schulze, Schriftsteller Über "1888" von G.H.H.

Kein fröhliches Studentenleben: Perspektive Pfarrer

Hermann wird sich um die Pfarrstelle in Heiligenfelde in der Altmark bewerben, und er muss eine seinem Stand entsprechende Ehefrau finden – das eine ist jeweils Voraussetzung für das andere. Der Erzähler G.H.H. schildert das alles in einem locker gefügten Bogen, der vom Jahr 1888 zurückführt in die Studentenjahre des "Pfarramtskandidaten", in die Stadt Halle mit ihrem von zwei steinernen Löwen bewachten Uni-Gebäude, ihrer Universitätsbibliothek und dem Alltag der Studenten und Professoren.