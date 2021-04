Buchladen für Diversität in Halle: "kohsie" bedeutet Gemütlichkeit

Buchladen mit Wohnzimmer-Feeling

Inzwischen ist Sarah mit ihrem Mann, der aus Halle stammt, an die Saale gezogen. Hier haben sie einen kleinen Laden in einer Seitenstraße beim Marktplatz gefunden. Über eine kurze Treppe oder durch den Seiteneingang für Menschen mit Behinderung geht es zur Hauptverkaufsfläche. Auf einem Tisch in der Mitte wird jede Woche eine Autorin vorgestellt – den Anfang macht die gebürtige Hallenserin Jackie Thomae, die sowohl für den Bachmannpreis als auch für den Deutschen Buchpreis auf der Shortlist stand. Daneben liegen schöne Bücher, wie eine Schmuckausgabe von Jane Austen. Die Regale an den Wänden sehen aus, als könnte sie von Ikea stammen, und überall im Laden stehen frische Blumen. Insgesamt herrscht eine Wohnzimmer-Atmosphäre. Die schönsten Bücher stehen in der Mitte des Ladens. Bildrechte: Thilo Sauer/MDR

In einem Regal stehen Kinder- und Jugendbücher. "Wir haben viele Bilderbücher ausgewählt, wo sich alle Kinder repräsentiert fühlen", erklärt die Inhaberin. Diversität bedeutet für Sarah, die Vielfalt der Lebensweisen, wie Hautfarbe und Herkunft, sexuelle Identität oder auch Behinderung. Es gibt Bücher zu den Themen Nachhaltigkeit und veganes Kochen – Themen, die die Buchhändler als relevant empfindet. Am liebsten ist ihr jedoch der Schrank mit Science-Fiction, Fantasy und Thriller. In gewisser Weise ist das auch ihrem Laden anzumerken: Es gibt keine Abteilung für Feminismus oder Gender Studies, keine Statements. Die Idee hinter dem Laden ist politisch, doch der Laden selbst ist es nicht. Er fühlt sich an, wie andere kleine Buchläden, nur dass es hier eben nicht die üblichen Bücher von Männern gibt.

Zartes Rosa und von Blumen umrankt – das Logo der Buchhandlung Bildrechte: Thilo Sauer/MDR An den Regalböden steht auf kleinen Zetteln die Kategorien wie Gesellschaft, Ratgeber und Prosa. Die Bücher darüber sind nicht nach Autoren, sondern nach Farben sortiert. "Ich wollte eine gemütliche Buchhandlung, die nicht nach Laden aussieht", erklärt Sarah. "Diese Farbsortierung unterstützt das, macht das Ganze ruhiger – auch für die Augen." Diese Idee von Gemütlichkeit findet sich auch im Namen des Ladens wieder – "kohsie": "Ich wollte, dass man sagen kann: 'Ich gehe mal kurz zu "kohsie" und kaufe mir noch ein Buch.' 'kohsie' ist abgeleitet von dem englischen cozy, weil das das Empfinden ist, das ich bei einem guten Buch habe, dass ich gemütlich in diese Geschichte eintauchen kann. Und dieses '-sie' am Ende steht versteckt für dieses Weibliche."

Engagement für Halle

Das Konzept scheint aufzugehen. Zumindest erzählt Sarah von vielen Gesprächen bei der Eröffnung: Die Kundinnen und Kunden waren begeistert, dieses Buch der einen Autorin endlich in einem Laden zu finden. Die Buchhändlerin hat ebenfalls viele Empfehlungen gesammelt, was sie ins Repertoire aufnehmen könnte. Im Internet hingegen gab es auch viele Kommentare, die nach der Notwendigkeit fragen oder von Männerfeindlichkeit sprechen. Sarah Lutzemann sieht darin die Möglichkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Letztlich ist das auch die Hoffnung hinter ihrem Projekt.

Bildrechte: Thilo Sauer/MDR Das Buch, das du liest, verändert dich und kann die Welt verändern. Es bleibt immer etwas hängen, auch wenn du das Buch vergisst, ändert sich deine Richtung zu denken. Deshalb ist es unglaublich wichtig, welche Bücher wir aussuchen und was wir lesen. Sarah Lutzemann, Gründerin der Diversity-Buchhandlung "kohsie"

Es gibt viele Ideen für die Zukunft, wie Kooperationen mit Initiativen, Lesungen und Vorträge. Der Laden soll sich weiter entwickeln. Manchmal ist sich Sarah nicht sicher, ob alle Pläne aufgehen werden. Doch sie ist überzeugt: Selbst, wenn der Laden wieder schließen müsste, es war die Mühe wert. Bisher scheint diese Sorge aber unnötig.