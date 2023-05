MDR Kultur-Literaturredakteurin Katrin Schumacher macht am Literaturhaus in Halle Station, am Abend trifft sie Chef Alexander Suckel zum "Literarischen Roulette". "Wir lesen beide so viel, dass wir immer einen guten Überblick geben können zu den Büchern der Saison", sagt die Literaturexpertin und verrät, dass Salman Rushdies jüngster Roman "Victory City", aber auch die polnische Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk oder der Schweizer Autor Peter Stamm auf ihrer persönlichen Bestenliste ganz oben stehen. Vorstellen wollen beide außerdem Lesestoff für den Sommer: "Bücher, in die man richtig eintauchen kann".