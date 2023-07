Auch im Herbst geht die Literatour weiter. Stopps und Talks sind beim Festival "Literatur Jetzt!" in Dresden oder beim "Literarischen Herbst" in Leipzig geplant. In Dresden begrüßt MDR KULTUR-Literaturkritikerin Katrin Schumacher dann die Büchner-Preisträgerin Terezia Mora mit ihrem neuen Roman "Muna oder die Hälfte des Lebens".

Literaturexpertin Katrin Schumacher im MDR KULTUR-Bücherwagen: Tourstart war am 17. Mai in Halle. Bildrechte: MDR/Hagen Wolf

Erste Station der Tour 2023 war Mitte Mai vor dem Literaturhaus in Halle. Hier traf MDR KULTUR-Literaturredakteurin Katrin Schumacher den Chef des Literaturhauses, Alexander Suckel, zum "Literarischen Roulette". Die beiden stellten am "Unter Büchern"-Wagen Lesestoff für den Sommer vor: "Bücher, in die man richtig eintauchen kann", so die Literaturexpertin.