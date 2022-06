Der Schriftsteller Matthias Jügler ("Die Verlassenen") erhält den diesjährigen Klopstock-Preis für neue Literatur. Die mit 12.000 Euro dotierte Auszeichnung wird ihm für sein literarisches Gesamtwerk verliehen, so Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra am Freitag in Magdeburg. Die Preisverleihung ist für den 6. September 2022 in Quedlinburg geplant.