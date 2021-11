Antisemitismus Buchdokumentation zum Halle-Prozess: Die Opfer werden gehört

Am 9. Oktober 2019, an dem hohen jüdischen Feiertag Jom Kippur, versuchte ein Attentäter in die Synagoge in Halle einzudringen. Er wollte die dort versammelten Gläubigen töten, weil er an eine Verschwörung glaubte. Da die Türen verschlossen waren, zog er durch die Stadt und erschoss andere Menschen, die nicht in sein Weltbild passten. Später wurde er gefasst und zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Das Buch "Der Halle-Prozess: Mitschriften" erzählt die Verhandlung nach.