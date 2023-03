Vor allem aber will Jügler in der Zeit an seinem aktuellen Roman arbeiten, der in etwa einem Jahr erscheinen soll und der auch in der DDR spielt. Es ist ein Thema, das ihn umtreibt: der Bruch 89/90, die SED-Diktatur, das Hineinbegeben in die BRD. Was hat das mit den Menschen gemacht und wie geht es denen heute, fragt sich Jügler literarisch.