Letztes Jahr war, wie ich fand, ein relativ krasses Jahr – weil da Dinge passiert sind, von denen man nicht gedacht hatte, dass sie passieren. Zum Beispiel der Februar 2022 war eine ziemliche Wendung in der Weltgeschichte. Ist es so, dass so etwas wie zum Beispiel dieser Krieg, der da begonnen hat, dass sowas in deine Literatur einfließt?

Nein, also jedenfalls nicht konkret. Ich habe mich zum Beispiel geweigert, Corona zu erwähnen in den Geschichten. Ich will jetzt nicht von Realitätsflucht reden – aber das sind ja meine Geschichten, und da bestimme ich, was passiert: Ich bestimme, wer stirbt. Ich bestimme, wer sich kriegt, wenn er in jemand anderen verliebt ist. Und dann will ich auch darüber bestimmen, was da noch passiert. Und da habe ich mir gesagt, da hat das Virus nichts zu suchen. Und bei dem Krieg könnte man, aber in so eine "Zorn"-Geschichte passt es nicht rein. Es wäre dann so ein Hintergrundrauschen, was ich eher als störend empfinden würde – es sei denn, es passt wirklich in die Geschichte rein.